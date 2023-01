Kaufpreis beträgt rund 750 000 Euro : Investor kauft Bahnhofsgebäude und plant Wohnungen

Zweibrücken Vertrag steht vor der Unterzeichnung. Neuer Eigentümer zahlt Gewobau rund 750 000 Euro und plant Mietwohnungen beziehungsweise Boardinghouse.

Das Bahnhofsgebäude in Zweibrücken wechselt den Eigentümer. Diese Information bestätigte die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau, Eigentümer des Gebäudekomplexes, am Donnerstag dem Merkur auf Anfrage. Gewobau-Geschäftsführer Jörg Eschmann sagte, der Kaufvertrag stehe vor der Unterzeichnung; bei dem Käufer handele es sich um einen bekannten Investor aus der Region. Die Gewobau hatte der Deutschen Bahn das marode Bauwerk im Oktober 2018 zu einem damals nicht genannten Preis abgekauft; Eschmann sagte nun, der neue Eigentümer werde der Gewobau rund 750 000 Euro überweisen – das entspreche der Summe, die man selbst 2018 bezahlt habe plus den seither getätigten Investitionen in das stark sanierungsbedürftige Gebäude. „Wir gehen also ohne Verlust aus diesem Geschäft heraus“, sagte Eschmann.