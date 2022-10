Inklusion schwierig: Förderschulen wieder gefragt : „Ich fürchte, dass das richtig teuer wird“

Die Canada-Schule wurde erst vor wenigen Jahren erweitert. Nun muss erneut mehr Platz geschaffen werden. Grund ist, dass diese Förderschule künftig stärker gefragt sein wird, weil das Modell des integrativen Unterrichts in Rheinland-Pfalz (und nicht nur dort) ungeahnte Schwierigkeiten in der Praxis bereitet – das wurde in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses deutlich. Für die Rosenstadt bedeutet dies: Hohe Investitionen in die Förderschulen. Foto: Mathias Schneck