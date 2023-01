Nachruf : Pädagogin und Politikerin: Ingrid Kaiser ist tot

Der Tod von Ingrid Kaiser berührt viele Zweibrücker. Als langjährige Lehrerin haben etliche Bürger einen Bezug zu ihr. Foto: Veronika Hautz

Zweibrücken OB Wosnitza würdigt ihr Engagement. Ingrid Kaiser hinterlässt Ehemann, Sohn und Enkelin. Italien war ihre Leidenschaft.

Ingrid Kaiser ist tot. Die Zweibrückerin ist am Montag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben.

Ingrid Kaiser war vielen Zweibrücken wohlvertraut: zum einen durch ihre langjährige Tätigkeit als Lehrerin, zum anderen durch ihr Engagement als Lokalpolitikerin.

Sie hinterlässt ihren Ehemann Gerhard Kaiser, Sohn Benjamin und Enkelin Emilia Klara.

Gerhard Kaiser und seine Gattin wirkten viele Jahre gemeinsam an derselben Schule, erinnerte sich Gerhard Kaiser im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur. „Meine Frau begann ihre Tätigkeit als Lehrerin an der Herzog-Wolfgang-Schule. Nach der Zusammenlegung unterrichtete sie dann am Helmholtz-Gymnasium. Sie war rund 35 Jahre lang Lehrerin und zwar für Deutsch und Geschichte.“

Gerhard Kaiser unterrichtete von Beginn an am Helmholtz-Gymnasium (Philosohie, Deutsch und Ethik). Alleine schon von ihren pädagogischen Schwerpunkten her harmonierten die beiden trefflich. Die Leidenschaft für Sprache, Kunst und Kultur verband das Ehepaar.

Ingrid Kaiser nahm es mit der Sprache genau, Schludrigkeiten widerstrebten ihr – auch der Pfälzische Merkur bekam dies hin und wieder zu spüren, wenn sie über ein grammatikalisches Fettnäpfchen stolperte. „Da kam gelegentlich der alte Korrektur-Reflex in ihr durch“, erinnert sich ihr Mann lächelnd. Neben dem Lehramt engagierte sich Ingrid Kaiser in der Lokalpolitik. „Sie ist in die SPD eingetreten, als Helmut Kohl Kanzler wurde“, sagt ihr Ehemann. 1982 war das. Es hätte eine lebenslange Beziehung mit der Partei werden können. Kaiser wurde Vorsitzende im Arbeitsausschuss sozialdemokratischer Frauen und Vize-Vorsitzende für den SPD-Stadtverband Zweibrücken und den Unterbezirk Pirmasens-Zweibrücken.

Doch 2009 wurde das Band zerschnitten: Trotz entsprechenden Votums ihres SPD-Ortsvereins Zweibrücken war Kaiser nicht in den Listenvorschlag für die Wahl des Stadtrates aufgenommen worden. Ein Affront für sie. „Der Umgang der SPD mit meiner Frau hat Spuren hinterlassen“, erinnert sich ihr Mann.

Die FDP bot Kaiser einen Platz auf der Liste der Liberalen an – diese sagte zu und zog 2009 in den Stadtrat ein. 2010 wurde sie Fraktionsvorsitzende bei den Liberalen.

Wie war der Mensch Ingrid Kaiser? Ihr Mann sagt, sie beide hätten Italien geliebt. „Wir sind über 20 Jahren lang nach Italien gereist. Nach Süd-Italien, unterhalb von Rom. Ein Ziel war Paestum. Und die Amalfi-Küste – beides in der Provinz Salerno.“ Die sprachbegeisterte Kaiser erlernte so weit italienisch, „dass sie sich damit gut verständigen konnte“, erinnert sich ihr Mann. Ferner sei Geschichte, vor allem Lokalgeschichte, ihr Hobby gewesen, regelmäßig sei sie mit Schulklassen zu Besuch im Stadtmuseum gewesen.

OB Marold Wosnitza (SPD) würdigte die Verdienste Kaisers und erinnerte daran, dass sie für ihren Einsatz die Stadtplakette in Bronze erhalten habe. „Nicht an sich selbst, sondern an das Beste der Stadt zu denken“, sei ihr Anliegen gewesen.

„Mit Ingrid Kaiser verlieren wir ein meinungsstarkes und äußerst engagiertes Ratsmitglied, das innerhalb der Stadtverwaltung und über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg geschätzt wurde“, erklärte der Oberbürgermeister.