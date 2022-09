Zweibrücken : Rosenstadt mit positiver Dynamik in Wirtschaftsstudie

Zweibrücken Grund: Viele Baugenehmigungen und Gewerbeanmeldungen, weniger überschuldete Haushalte

In der Studie des IW (Institut der deutschen Wirtschaft) wird beileibe nicht nur beleuchtet, wie viele Straftaten in der jeweiligen Kommune, dem jeweiligen Kreis, registriert wurden – auch, wenn dieser Punkt hinsichtlich des Faktors „Lebensqualität“ für den Platz im Ranking wichtig ist. Die Studie untersucht aber noch eine Vielzahl anderer Faktoren, etwa die Steuerkraft, die Hebesätze, den Gewerbesaldo (An- und Abmeldungen von Betrieben), die Ärztedichte, die Zahl der Baugenehmigungen, der Anteil von naturnaher Fläche, die Zahl überschuldeter Haushalte, den Wanderungssaldo.

Die Studie untersucht die jeweilige Kommune auf zwei Arten: Einmal in einem Ist-Zustand („Niveauvergleich“) und dann in einem über drei Jahre währenden Zeitraum, der ins Verhältnis zu dem „Niveauvergleich“ gesetzt wird, um zu erkennen, ob eine Entwicklung in einem bestimmten Punkt eher positiv oder negativ ist – „Dynamikvergleich“, nennt dies das IW.

Was gibt den Ausschlag dafür, dass die IW-Studie Zweibrücken eine derart positive Dynamik bescheinigt? Besonders hervorgehoben wird die große Zahl an Baugenehmigungen, gemessen an der Einwohnerzahl. Zweibrücken landet unter 400 Kommunen auf Platz 10. Noch besser sieht es bei der „Beschäftigungsrate Frauen“ aus; also dem Anteil erwerbsfähiger Frauen über 18 Jahre in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Hier nimmt Zweibrücken hinsichtlich des Zuwachses, Platz 3 ein. 2021 wurden in Zweibrücken 57,9 Prozent der erwerbsfähigen Frauen über 18 Jahre mit einer entsprechenden Tätigkeit gezählt. Auch beim Punkt „Gewerbesaldo“ schneidet Zweibrücken stark ab. Da es deutlich mehr Gewerbeanmeldungen als Abmeldungen gab und der Trend von 2018 bis 2020 deutlich positiv ist, nimmt die Stadt in der Dynamik Rang 56 ein. Ebenfalls ein Pluspunkt: Die Zahl überschuldeter Haushalte war in Zweibrücken rückläufig (Platz 38 von 400 Kommunen).