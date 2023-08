Therapiezentrum für 2024 geplant Neues Leben zieht in ehemaliges Foto-Geschäft Facco ein

Es tut sich was in den Ladenräumen in der Hauptstraße 39. Dort, wo bis zu Anfang des Jahres Mario Facco seinen Fotoladen betrieb, bevor er an den Busbahnhof umzog. Wer in den vergangenen Wochen neugierig ins Innere des leerstehenden Ladens blickte, sah dort an Wochenenden eine Frau und einen Mann werkeln.