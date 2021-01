Vorgabe aus Mainz : Impfzentrum verlegt 170 Erstimpfungs-Termine

Zweibrücken Die Aussetzung der Erstimpfungen betrifft auch das Impfzentrum im Ex-City-Outlet. 170 Termine werden in die Zeit nach dem 16. Februar verlegt, erklärt Impfkoordinator Freyler.

Auch das Impfzentrum in Zweibrücken setzt für drei Wochen die Erstimpfungen aus. „Wir haben diese Termine schriftlich abgesagt und verlegt“, erklärte Matthias Freyler, Impfkoordinator der Stadt, am Mittwoch auf Anfrage. 170 Termine seien betroffen gewesen. Diese würden in die von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler verkündete Auszeit (siehe Aufmacher Titelseite) fallen. „Das heißt, die 170 Termine werden ab 17. Februar nachgeholt“, sagte Freyler. Die Pause sei am Mittwoch in Kraft getreten und dauere bis einschließlich 16. Februar.