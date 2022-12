Enges Votum bei Hundesteuer : Hauchdünne Mehrheit für Steuererhöhung

Schöne Bescherung: Dieser Dackel wurde von seinem Frauchen in weihnachtlichen Stoff gehüllt. Der Vierbeiner scheint nicht so recht zu wissen, was er davon halten soll. Auch der Stadtrat wusste am Mittwochabend nicht so recht: Die Hundesteuer erhöhen – ja oder nein? Mit hauchdünner Mehrheit, 15 Ja-Stimmen (einschließlich der des Oberbürgermeisters) fünf Enthaltungen und 13 Nein-Stimmen ging die Erhöhung schließlich durch. Ebenso die Erhöhung der Vergnügungssteuer, die vor allem die Betreiber der Spielhallen in der Stadt betreffen wird. Foto: dpa/Hollie Adams

Die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer werden 2023 angehoben. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen. Hauchdünn war die Mehrheit für den Aufschlag bei der Hundesteuer; bei der Vergnügungssteuer fanden sich deutlich mehr Befürworter eines Plus‘.

Für die Erhöhung der Hundesteuer stimmten 15 Räte (inklusive Oberbürgermeister Marold Wosnitza, SPD, der von seinem Stimmrecht Gebrauch machte), fünf Räte enthielten sich, 13 stimmten mit Nein (CDU, FWG, Bürgernah und Thorsten Gries, SPD).

Bei der Vergnügungssteuer sagte lediglich die CDU-Fraktion mit acht Stimmen geschlossen Nein, alle anderen 25 Räte stimmten dafür.

Den Stadträten war vor der Abstimmung anzumerken, dass ihnen das Drehen an der Steuerschraube gerade zum jetzigen Zeitpunkt unangenehm ist. Die Bürger sind belastet durch eine fast beispiellose Nachkriegs-Inflation, die Energiekrise frisst zusätzliche Löcher in die meist ohnehin schon dünnen Portemonnaies.

Und dann ist es ja auch so, dass der Stadtrat in den vergangenen Wochen erklärt hat, sich in einem „Realsteuer-Moratorium“, adressiert an die Landesregierung, gegen Steuererhöhungen aussprechen zu wollen – aber dieses Moratorium bezieht sich eben nur auf die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Diese beiden sogenannten Realsteuern sollen 2023 nicht erhöht werden, die Hunde- und die Vergnügungssteuer waren hiervon ausgeklammert (wir berichteten).

In den Sozialen Netzwerken sind viele Bürger in den vergangenen Wochen Sturm gegen die drohende Erhöhung der Hundesteuer Sturm gelaufen, viele kommentierten, dass diese eine große Ungerechtigkeit wäre.

Und so wurde mehrfach von den Räten und vom Oberbürgermeister betont: „Wir müssen.“ Eben, weil die Stadt am Kommunalen Entschuldungsfonds teilnimmt und auf einen Erlass eines großen Teils ihrer Schulden hoffen darf – im Gegenzug aber dem Land signalisieren muss, dass man gewillt ist, weiter an der Einnahmenseite zu arbeiten. Auch die regelmäßig tagende Haushaltskommission (an der auch Vertreter der Fraktionen beteiligt sind), habe dies der Verwaltung nahe gelegt.

In den vorbereitenden Sitzungen zu der Stadtratssitzung am Mittwochabend waren Für und Wider bereits ausgiebig erörtert worden, so dass es diesmal nicht allzuviele Wortmeldungen mehr gab.

Norbert Pohlmann (Grüne) erklärte in seiner Wortmeldung vor der Abstimmung, die geplante Erhöhung mache im Jahr zehn Euro für den ersten Hund aus. Es mute ihm „schräg“ an, wenn dieser Beitrag – umgerechnet knapp 84 Cent mehr pro Monat – als „Belastung der Bürger über Gebühr“ dargestellt werde. 20 000 Euro im Jahr werde die Kämmerei durch die Erhöhung zusätzlich einnehmen. „Zu sagen, dass das der Stadt nichts bringt, ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Walter Rimbrecht (SPD) fragte Kämmerer Julian Dormann, wann die Stadt letztmals die Hundesteuer erhöht habe – obwohl dies in den Sitzungsunterlagen zur Ratssitzung stand; Rimbrecht wollte mit seiner Frage also offenkundig einen Fingerzeig geben. Und tatsächlich erklärte der Kämmerer, die letztmalige Erhöhung der Hundesteuer habe es 2013 gegeben, also vor mittlerweile zehn Jahren. Damals sei die Steuer auf den Ersthund von 92 auf 100 Euro erhöht worden (das derzeitige Steueraufkommen liegt bei 250 000 Euro im Jahr). Mit erwähnter knapper Mehrheit ging die Erhöhung der Hundesteuer schließlich durch.

Bei der Vergnügungssteuer war die Basis der Befürworter deutlich größer. Vor der Abstimmung zeigte Norbert Pohlmann sein Unverständnis darüber, diese Erhöhung ablehnen zu wollen. Der Grüne zählte zur Begründung auf: Eine solche Steuer werde unter anderem erhoben auf Spielautomaten, also auf Glücksspiel, aber auch auf sexuelle Dienstleistungen und Striptease-Clubs (die in Zweibrücken offiziell nicht angeboten werden dürfen).

Pascal Dahler (CDU) hatte zuvor in seiner Haushaltsrede die Grünen angegriffen – diese „Drogenbefürworter“ sollten in Sachen Vergnügungssteuer nicht die Moral ins Spiel bringen. Pohlmann konterte heftig: „,Drogenbefürworter‘, das ist ein starkes Stück – um das Wort ,Unverschämtheit‘ zu vermeiden.“

Bei den acht Gegenstimmen der CDU wurde schließlich auch die Erhöhung der Vergnügungssteuer auf den Weg gebracht.

