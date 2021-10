Einwöchiges Jugendarbeit-Projekt endet mit Zirkusshow : Mit viel Feuer aus den Zweibrücker Herbstspieltagen 2021

Zweibrücken In der vergangenen Woche vom 11. bis 15. Oktober fanden die Zweibrücker „Herbstspieltage“ in der Westpfalzhalle statt. Dabei handelt es sich um ein Ferienprogramm für Kinder zwischen sechs und elf Jahren, organisiert von der Offenen Jugendarbeit der Stadtverwaltung.

In diesem Jahr verbrachten rund 30 Mädchen und Jungen mit ehrenamtlichen Betreuern die erste Herbstferienwoche mit verschiedenen Spielen, Freizeitaktivitäten und Bastelangeboten. Die Betreuung startete jeden Morgen ab acht Uhr, wobei der eigentliche Ablauf eines jeden Tages immer um neun Uhr mit einem Morgenkreis zur Begrüßung sowie anschließenden Morgenspielen begann.

Nachmittags gab es zusätzlich abwechslungsreiche Programmpunkte. Am Montag bekamen die Kinder Besuch von der Polizei. Dabei lernten sie, wie man Fingerabdrücke abnimmt und durften sich ein Polizeiauto anschauen. Mittwochs machte die Gruppe einen Ausflug ins Hallenbad und am Donnerstag wurde eine Hüpfburg aufgebaut.

Den Abschluss bildete am Freitag das Duo Jomamakü aus Landau mit einer Zirkusshow. Die beiden Gaukler Martin Küchle und Josh Maußhardt organisieren seit 1994 hauptberuflich phantasievolle Mittelalter-, Comedy- und Feuershows. Zusätzlich betreiben sie in Landau „Die Kugel“ – ein Laden, in dem man Zirkuszubehör erwerben kann. Dort beziehen die Veranstalter der Herbstspieltage auch ihre Utensilien, wodurch sie auf das Duo aufmerksam geworden waren.