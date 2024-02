Fast ein Jahr Leerstand in Niederauerbach Haus Hofenfels neu eröffnet

Die Neugierde war groß bei den Zweibrückern über das neue Haus Hofenfels. Die traditionsreiche Gaststätte in Niederauerbach hat, wie berichtet, einen neuen Pächter: Helmut Frickel. Und der lud am Donnerstag zur Neu-Eröffnung ein. Dem Merkur erklärte der Zweibrücker, der in der Stadt das Personal-Leasing-Unternehmen BPL leitet, er habe rund 100 000 Euro in die Modernisierung von Haus Hofenfels investiert. Neun Mitarbeiter begrüßen ab sofort sieben Tage die Woche von zwölf bis 21 Uhr die Gäste. Auf der Speisekarte stehen viel Fisch und Meeresfrüchte, aber auch Fleischgerichte, Burger, Pizza und Salate. Ewald Hüther, Vorstand beim VTN, der Verpächter ist, zeigte sich erfreut: „Endlich kehrt hier wieder Leben ein.“ Seit 31. Januar 2023 war geschlossen gewesen. Das Foto zeigt Helmut Frickel mit Ehefrau Irina – beide ließen es sich nicht nehmen, bei der Eröffnung einige Speisen selbst zu reichen.