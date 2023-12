VTN: Investor aus Zweibrücken mit ehrgeizigen Plänen Neuer Pächter im neuen Jahr

Der war vom letzten Pächter in „Haus Hofenfels“ umbenannt worden. Und dieser Name soll auch beibehalten werden. Diese Merkur-Informationen bestätigte die VTN am Montag auf Anfrage. Es sei korrekt, dass Helmut Frickel, der das Zweibrücker Personal-Leasing-Unternehmen BPL leitet, ab 2024 das Haus Hofenfels führe. Frickel habe bereits Köche vorkochen lassen und sich für einen Chef am Herd entschieden. Die VTN erklärte, froh über Frickels Engagement im seit 31. Januar 2023 leerstehenden Gasthaus zu sein. Der Investor habe ehrgeizige Pläne, er wolle noch manches im Restaurant verändern und in den ersten Wochen des neuen Jahres öffnen. (eck) Foto: Mathias Schneck