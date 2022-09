Was das Ergebnis der IW-Studie bedeutet : Zweibrücken als Hochburg von Straftaten?

Für ihre Studie hat sich das IW ausgerechnet das Jahr 2020 ausgesucht, in dem in Zweibrücken überdurchschnittlich viele Straftaten registriert wurden – vor allem im Bereich der Drogenfahrten. Was mancher Zecher nicht weiß: Auf E-Tretrollern gelten die gleichen Alkohol- und Drogenbestimmungen wie beim Auto. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Zweibrücken In einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft weist Zweibrücken viele Straftaten auf und landet auf einem negativen Platz. Die Polizei sagt: Hauptgrund ist „Explosion“ von Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Pandemie.

Eine Studie des renommierten IW (Institut der deutschen Wirtschaft) kommt zu einem für Zweibrücken heftigen Ergebnis in Sachen Kriminalität. Danach liegt Zweibrücken in einem „Dynamikvergleich“ 2018 bis 2020 von 400 Kommunen bundesweit auf Platz 395 – die Rosenstadt gehörte also hinsichtlich Straftaten zu den problematischsten Kommunen in ganz Deutschland.

Eine ernste Aussage. Die das IW auf Anfrage unserer Zeitung nicht konkret auflösen kann. Hanno Kempermann, der für das Institut die Untersuchung durchführte, kann lediglich anmerken, dass man als Datenbasis die gemeldete Zahl der Straftaten ins Ergebnis habe einfließen lassen. Die einzelnen Gründe für das desaströse Abschneiden der Stadt Zweibrücken vermag er nicht zu erklären.

Der Studienleiter verweist darauf, dass das IW in der Studie die 400 untersuchten Kommunen auf zwei unterschiedliche Weisen betrachtet: einmal in einem „Niveauvergleich“, dann in einem „Dynamikvergleich“.

Der „Niveauvergleich“ beleuchtet den Ist-Zustand der Kommune in einem bestimmten Jahr (hier das Jahr 2020, da es keinen aktuelleren offiziellen Stand zu Straftaten gab); der „Dynamikvergleich“ untersucht, welche Entwicklung sich über einen längeren Zeitraum (in der Studie drei Jahre) im Vergleich zu dem Referenzwert des „Niveauvergleichs“ zeigt, er untersucht also die Jahre 2018 bis 2020 – und ob der Trend in Sachen Straftaten steigend oder fallend ist.

Um es vorweg zu nehmen: Sowohl im Niveauvergleich wie auch im Dynamikvergleich schneidet Zweibrücken schlecht ab. Im Niveauvergleich beleuchtete das Institut der Deutschen Wirtschaft, wie erwähnt, das Jahr 2020, angegeben wurde die Zahl der Straftaten, hochgerechnet auf 100 000 Bürger. Für Zweibrücken wird hier ein Wert von 7847 angegeben. Da die Rosenstadt ziemlich genau ein Drittel dieser 100 000 Einwohner zählt (gut 34 000 Menschen leben hier), muss diese Zahl heruntergerechnet werden, um den tatsächlichen Wert zu erhalten – demnach waren es 2020 rund 2700 Straftaten.

Die Untersuchung der 400 Kommunen zeigt: Im Durchschnitt wurden jeweils (hochgerechnet auf 100 000 Einwohner) 5380 Straftaten registriert; die Stadt Zweibrücken liegt mit 7847 also deutlich darüber. Folglich landet die Rosenstadt bei diesem „Niveauvergleich“ auf Platz 343 von 400 Kommunen. Das ist schon mal kein guter Wert, heißt es doch, dass es unter 400 Kommunen nur 57 gab, in denen die Zahl der registrierten Straftaten höher ausfiel als in Zweibrücken. Am besten schnitt übrigens der Landkreis Fürth ab – hier wurden 2020 „nur“ 2155 Straftaten je 100 000 Einwohner gemeldet.

So weit, so schlecht für Zweibrücken. Doch noch schlechter stellt sich der Wert im „Dynamikvergleich“ der Studie da, also in dem Teil, der drei hintereinanderfolgende Jahre beleuchtet, um so eine Entwicklung ablesen zu können.

In diesem Vergleich landet Zweibrücken auf Platz 395 von 400 Kommunen. Denn der Trend ist negativ, von 2018 bis 2020 steigen die Zahlen in Zweibrücken kontinuierlich, wobei 2020 besonders heraussticht. Eine Dynamik also, die so deutlich ist wie in fast keiner anderen der beleuchteten Kommunen.

Welche Erklärungen hat die Polizei für die negativen Plätze der Rosenstadt in der Studie? Der Merkur bat Matthias Mahl, Leiter der Polizeiinspektion in Zweibrücken, um eine Analyse der Daten.

Mahl bestätigt: Das Jahr 2020 war ein negatives Jahr, hier seien viele Straftaten verzeichnet worden. Der Inspektionsleiter nennt die Zahlen von 2017 an: Demnach wurden 2017 insgesamt 2574 Straftaten in Zweibrücken registriert, 2018 waren es 2383 (also ein Rückgang). Doch ausgerechnet 2020 war dann durchaus negativ: „Hier hatten wir das höchste Straftatenaufkommen seit 2017 – nämlich 2693“, bilanziert Mahl. Leider beleuchte die Studie nur dieses Jahr 2020 sowie, in besagtem „Dynamikvergleich“, den Zeitraum 2018 bis 2020.

Daher gehe unter, dass in der Rosenstadt 2021 der Trend schon wieder deutlich nach unten gegangen sei. Mahl: „2021 verzeichneten wir in Zweibrücken insgesamt 2312 Straftaten. Also ein deutlicher Rückgang gegen dem Negativ-Jahr 2020.“

Warum aber war 2020 ein solch drastisches Jahr? Der Polizeichef verweist darauf, dass 2020 das erste Jahr in der Pandemie war. „2020 sind beispielsweise die Drogenfahrten explodiert“, macht er deutlich. „Hatten wir 2018 insgesamt 47 Fahrten unter Drogeneinfluss, im Jahr 2019 sogar nur 41 Fahrten, so waren es im Jahr 2020 insgesamt 149 Fahrten, also eine Steigerung um 263 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“

Die Gründe liegen für Mahl auf der Hand: „Das hängt sicherlich damit zusammen, dass die Menschen im ersten Corona-Jahr deutlich mehr Zeit zu Hause verbringen mussten. In Bezug auf den Drogenkonsum, der in Deutschland ja nicht legalisiert ist und deshalb hauptsächlich im geschützten Raum – sprich zu Hause – passiert, waren die Corona-Bedingungen sicherlich ,förderlich’“, merkt er an.

Mahl kann nicht umhin, seinen Kollegen zu bescheinigen, dass sie im Jahr 2020 eingeholt wurden „vom Fluch der guten Tat“. Die Beamten seien fleißig gewesen, hätten eifrig Streifenfahrten vorgenommen und viele Kontrollen durchgeführt – so gingen ihnen zahlreiche Fahrer, die berauscht waren, ins Netz. Und so sei eben die Statistik nach oben getrieben worden.

Das Ganze sei also – rein statistisch betrachtet – zweischneidig. Die Beamten hätten „die Verkehrssicherheit erhöht und zugleich erfolgreich die Drogenkriminalität bekämpft“. Doch als „Lohn“ sehe es nun in der Statistik so aus, als ob Zweibrücken in Sachen Straftaten schlimmer da stünde als andere Kommunen.

Aber Fakt sei: „Jeder Drogenverstoß, der festgestellt wird, macht eine Stadt sicherer – nicht unsicherer.“ Der Polizeichef macht darauf aufmerksam, dass im Jahr 2021 die Einbrüche in Zweibrücken um 60 Prozent zurückgegangen seien: von 298 auf 118. Die Zahl der einfachen Diebstähle sei gesunken von 450 auf 344 (ein Minus von 25,5 Prozent). Es sei bedauerlich, dass diese erfreulichen Werte für 2021 nicht in der Studie beleuchtet worden seien.

Mahl sagt zudem, dass auch die Aufklärungs-Quote ein ganz entscheidender Punkt ist. Und hier zeige Zweibrücken eine gute Entwicklung auf. 2020 seien 70,9 Prozent aller Straftaten aufgeklärt worden, 2021 sogar 74 Prozent.