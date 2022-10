Über 60 Anfragen – Warteliste angelegt : Händler-Ansturm auf den Weihnachtsmarkt

Letztmals fand in Zweibrücken 2019 der Weihnachtsmarkt statt. Die Pandemie machte zwei Jahre lang einen Strich durch die Rechnung. Feststeht: Sowohl die Bürger wie auch die Schausteller hungern danach, den Budenzauber wieder im Herzen der Rosenstadt aufleben zu lassen. Unser Archivfoto zeigt den Ansturm, der 2018 beim Nikolaustag herrschte. Auf dem Weihnachtsmarkt wurde fleißig Naschwerk an die Kinder verteilt. Foto: pma Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Energiekrise? Inflation? Jetzt erst recht, scheinen sich da viele Schausteller zu sagen. Der Ansturm auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt ist so groß, dass der Veranstalter bereits erste Absagen erteilen musste.

Die Hoffnung ist ein entscheidender Antrieb für den Menschen. Der Wunsch, dass alles (doch noch) gut wird. Das gilt auch für den Weihnachtsmarkt in Zweibrücken. Zwei Jahre lang machte Corona einen Strich durch die Rechnung und zog dem Budenzauber den Stecker. Dieses Jahr soll alles gut werden. Ein versöhnlicher Abschluss für Schausteller und Besucher.

Und so wird der Organisator des besinnlichen Treibens, Heiko Saberatzky, mit Anfragen von Händlern bestürmt. An diesem Mittwochabend findet im Ratssaal eine Vorbesprechung der Schausteller statt (siehe Info) – doch bereits vorab stehen die Interessenten bei Saberatzky Schlange. Den freut es natürlich, wie er auf Anfrage unserer Zeitung am Dienstag sagte.

Info Schausteller treffen sich heute Abend im Ratsaal Zu einer Vorbesprechung hat Weihnachtsmarkt-Organisator Heiko Saberatzky die Schausteller für diesen Mittwochabend eingeladen. Im Ratsaal wird ab 19 Uhr über alle wichtigen Aspekte rund um Hüttenaufstellung, Musikprogramm, Gebühren und mehr informiert. Angesichts der Energiekrise dürfte sicher auch das Thema Gas und Strom eine wichtige Rolle spielen. (eck)

Denn selbstverständlich sei das nicht; angesichts von Energiekrise und Inflation haben viele Gastronomen und Schausteller Existenzängste. Es hätte sein können, dass viele die Flinte ins Korn werfen und den Weihnachtsmarkt abhaken. Aber das Gegenteil ist das Fall: Es herrscht die Hoffnung auf einen gut besuchten Weihnachtsmarkt.

„Das Interesse der Händler ist größer als in den Vorjahren“, zieht Saberatzky eine Zwischenbilanz. „Üblicherweise haben wir Platz für rund 50 Händler. Die verteilten sich auf den Alexanderplatz, die Alexanderstraße und die Vertiefung hinter der Alexanderskirche. Dieses Jahr habe ich bereits über 60 Anfragen. Ich musste leider bereits einigen absagen.“

Wer eine Absage bekommen hat, dürfe dennoch hoffen. Der eine oder andere werde womöglich noch einen Rückzieher machen, dann kämen die auf der Warteliste stehenden zum Zuge.

Altbekannte seien heuer – nach pandemiebedingter zweijähriger Zwangspause – wieder am Start: etwa die Handballer der VTZ oder die Bundeswehr mit ihrer beliebten Erbsensuppe. Der Schausteller mit der wohl weitesten Anreise kommt aus Luxemburg. Er biete „Entenangeln“ an. Also Spielautomaten, an denen mit einem Greifarm Enten aus einem Behältnis geangelt werden können. „Das kennt man ja von Jahrmärkten. Aber der Schausteller macht das bei uns mit weihnachtlicher Note“, sagt Saberatzky.

Es gebe zwei Karusselle – ein großes auf dem Alexanderplatz, ein kleines in der Vertiefung hinter der Kirche.

Eine gute Kalkulation ist angesichts der massiv gestiegenen Gas- und Strompreise für alle Beteiligten, Händler wie auch Organisator, nötig. Denn in Zeiten von Inflation muss auch Saberatzky die Gebühren für einen Stand erhöhen. „Das geht gar nicht anders. Wir müssen auch auf unsere Kosten achten. Ich organisiere den Weihnachtsmarkt ja gemeinsam mit der Kontrastbühne. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Wir dürfen keine Schulden machen, dürfen nicht mit einem Minus aus der Veranstaltung rausgehen.“

Die Standgebühr werde nicht pauschal erhoben. Saberatzky nennt ein Beispiel: „Wenn jemand einen Stand mit Selbstgebasteltem anbietet, werde ich von dem eine andere Gebühr verlangen müssen also von jemandem, der vielleicht nur auf Glühwein-Ausschank setzt.“

Dieses Jahr findet der Budenzauber über acht Tage statt. Beginn ist am Freitag, 2. Dezember, der Markt läuft dann über das Wochenende. Da der Nikolaustag am 6. Dezember – traditionell stark besucht, hier gibt es süße Gaben für die Kleinen – dieses Jahr auf einen Dienstag fällt, wurde ausnahmsweise der Montag davor drangehängt. Heißt, das erste Weihnachtsmarkt-Wochenende zieht sich von Freitag, 2. bis Dienstag, 6. Dezember; am zweiten Wochenende wird dann von Freitag, 9. bis Sonntag, 11. Dezember (Schlusstag) gefeiert.

Beginn ist an den Werktagen, also Montag, Dienstag und Freitag, jeweils um 17 Uhr; Samstag und Sonntag soll bereits um elf Uhr morgens das Treiben starten. An allen Tagen werde „bis mindestens 21 Uhr“ geöffnet sein, verspricht Saberatzky. Besucher bräuchten hier Verlässlichkeit. Je nachdem, wie das Wetter mitspiele, dürften die Schausteller dann bis maximal 22 Uhr öffnen. Länger gehe aus Gründen des Lärmschutzes nicht, bittet der Organisator um Verständnis.

Das Bühnenprogramm sei noch in Arbeit, es werde auf jeden Fall geprägt sein von eher besinnlichen Noten, allerdings werde durchaus auch Pop und Rock zu vernehmen sein.

Die Energiekrise sei natürlich für alle Beteiligten dieses Jahr eine ganz besondere Herausforderung, merkt er an. Wobei bereits in der Vergangenheit hier schon Hausaufgaben erledigt worden seien. „Wir haben bereits seit Jahren umgestellt auf LED-Beleuchtung“, sagt Saberatzky. Wenn ein Händler in oder an seinem Stand heizen wolle, müsse er dies übrigens selbständig mit Gaspilz, Heizofen oder ähnlichem selbst tun. Das müsse auf eigene Rechnung laufen und könne nicht über Stromzufuhr gehen und dann am Organisator hängen bleiben.

Saberatzky sagt, der Weihnachtsmarkt sei ohnehin stets enorm hinsichtlich des Stromverbrauchs. „Wir verbrauchen mehr Strom als das Stadtfest – obwohl das zirka dreimal so groß ist“ erklärt er. „Alleine ein Glühwein-Kocher braucht schon 2000 Watt“, nennt er ein Beispiel. Einige Händler hätten drei oder gar vier solcher Kocher aufgestellt, der Stromverbrauch schnelle rasch in die Höhe, die Schausteller hätten zu 60 bis 70 Prozent einen Starkstrom-Anschluss.

Bald soll es also soweit sein mit dem Budenzauber, mit Glühweinduft, Karussell und mehr. Wenn nicht doch wieder alles abgesagt werden muss. Das könne gar nicht ausgeschlossen werden. 2021 sei die Absage kurzfristig erfolgt – die Schausteller hätten aber ihre Standgebühren zurück erhalten.

ARCHIV - 01.12.2018, Sachsen, Königstein: Eine Besucherin fotografiert auf dem Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein zahlreiche Herrnhuter Sterne mit einem Smartphone. Ein Smartphone steht auf vielen Weihnachts-Wunschlisten ganz oben. Mails checken, WhatsApp, Instagram und manchmal auch telefonieren: Für die meisten Menschen in Deutschland ist es kaum mehr wegzudenken. Welche Auswirkungen hat das auf die Gesundheit? Thesen dazu im Check. (zu dpa «Der große Faktencheck - Macht uns das Smartphone krank?») Foto: Sebastian Kahnert/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Heiko Saberatzky veranstaltet den Weihnachtsmarkt seit 2012, heuer feiert er „Zehnjähriges“. Foto: Mathias Schneck