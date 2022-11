Reiterhof und mehr geplant : Grünes Licht für das Projekt Nonnenbuschhof

Info

Lidl will in Niederauerbach umziehen – vom jetzigen Standort in der Sickingerhöhstraße 4 wenige hundert Meter weiter auf das Gelände des ehemals dort ansässigen Unternehmens Weppler. Lidl will die Verkaufsfläche dort von jetzt 800 auf künftig 1200 Quadratmeter vergrößern. Nun geht das Projekt, nach Überwindung bürokratischer Hürden, den nächsten Schritt. Der Stadtrat gab am Donnerstagabend einstimmig grünes Licht für die „Einleitung eines Zielabweichungsverfahrens“. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt muss in das Verfahren eingebunden werden, weil Fragen des Landesentwicklungsplanes (behandelt etwa Ansiedlungen von Gewerbe) tangiert sind. Die SGD Süd hatte Bedenken angemeldet – die sowohl einige Stadträte wie auch durchaus die Verwaltungsspitze haben grübeln lassen. So wunderte sich etwa Ingrid Kaiser (FDP) über die Umständlichkeit des Verfahrens und die Bedenken der SGD. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) zeigte Verständnis für Kaiser: „Wundern Sie sich nicht, wenn Sie es nicht verstehen. Wir verstehen es auch nicht.“ Wie auch immer: Nun wird das „Zielabweichungsverfahren“ in die Wege geleitet und der Behörde vorgelegt. (eck)