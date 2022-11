Antrag für Stadtratssitzung : Grüne fordern Bezuschussung von Stoff-Windeln

Zweibrücken Patrick Lang: Wegwerf-Windeln verursachen gewaltige Müllmengen. Zweibrücken sollte daher, wie viele andere Kommunen, Stoff-Windeln fordern.

Die Fraktion der Grünen stellt für die nächste Sitzung des Stadtrats an diesem Mittwoch (ab 17 Uhr) den Antrag, dass die Stadt Zweibrücken Bürgern die Anschaffung von Stoff-Windeln bezuschusst. Die Grünen führen ökologische und ökonomische Gründe hierfür an.

Grünen-Stadtratsmitglied Patrick Lang erläutert in einer Pressemitteilung: „Im Abfallvermeidungsgesetz der EU werden die Länder dazu aufgefordert, Ressourcen zu sparen. Auch im nationalen Kreislaufwirtschaftsgesetz ist das Ziel ,Verringerung der Abfallmengen‘ definiert. Leider setzen wir dieses Ziel bei einem Artikel, welcher enormen Müll verursacht, gesellschaftlich kaum um: der Wegwerfwindel.“

„Trotz dieser enormen Menge an Müll wird diese Problematik in der Gesellschaft kaum diskutiert“, klagt Lang. Mit Stoffwindeln spare man etwa eine Tonne Windelmüll je Kind. „Mit der Weiterentwicklung der Stoffwindel gibt es ernstzunehmende Alternativen, welche sowohl ökologisch wie auch ökonomisch sinnvoll sind. In Deutschland fördern mehr als 80 Städte beziehungsweise Landkreise die Nutzung von Stoffwindeln finanziell.“