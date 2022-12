Hoher Millionenbetrag nötig : Energetische Sanierung als Mammut-Aufgabe

Info

Für die Zukunft verfolgt Jörg Eschmann, Geschäftsführer der Gewobau, das Leitbild, sein Unternehmen zu einem modernen Dienstleister umzubauen. Die Gewobau müsse künftig mehr sein als „nur“ ein reiner Vermieter einer Mietwohnung. So sollte die Gewobau ihren Bewohnern beispielsweise Dienstleistungen im Bereich von Reinigungsarbeiten anbieten oder – sicher bald wieder aktuell – Dienste rund um die Schneeräumung. „Das Ziel ist es, soweit wie möglich Umzüge ins Altersheim unnötig zu machen“, sagt Eschmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Menschen sollen die Chance haben, in ihren eigenen vier Wänden zu verbleiben. Geplant sei in diesem Zusammenhang auch die Einstellung einer neuen Sozialarbeiterin. Aktuell gebe es mit Eva Hein lediglich eine Mitarbeiterin in diesem Bereich, das sei natürlich zu wenig, eine zweite Stelle tue Not. Eschmann sagt, man arbeite unterstützend auch sehr gut mit dem DRK zusammen, um älteren Menschen in ihrem Zuhause zu helfen. Dazu kommt, dass die Stadt schon in Kürze 1,5 Stellen als „Gemeindeschwester plus“ schaffen wird (wir berichteten), diese „Gemeindeschwester“ hat ebenfalls die Aufgabe, älteren Menschen zuhause zu helfen.

Das Gemeinschaftsgefühl stärke die Gewobau mit diversen Maßnahmen. so habe man dieses Jahr langjährige Mieter ins Wirtshaus an der Schließ zum Essen eingeladen. Und wer 50 Jahre Mieter ist, bekommt eine Monatsmiete erlassen. (eck)