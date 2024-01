Zweibrücken gewinnt Wettbewerb „Stadt Land zu Fuß“ Bewegung heißt Begegnung

Raus an die frische Luft, egal wie gut oder schlecht das Wetter ist – unter diesem Motto beteiligten sich die Zweibrückerinnen und Zweibrücker zahlreich an der Aktion „Stadt – Land – zu Fuß“. Nun wurden im Herzogsaal die Sieger geehrt. Die erste Beigeordnete Christina Rauch freute sich besonders, Edzart Wirtjes, den Gründer von „Stadt – Land – zu Fuß“ in Zweibrücken begrüßen zu dürfen. Der war – trotz Bahnstreik – aus Leer in Ostfriesland angereist, um die Gewinner zu küren.