Gewinner der Gesundheitsaktion „Stadt – Land – zu Fuß“ Zweibrücker laufen am weitesten

Zudem lädt die Stadt zu einer Abschlusswanderung am Samstag, 13. Januar, um 13 Uhr am Wildrosengarten in der Fasanerie ein, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Gewandert wird auf dem Wanderweg Zweibrücker Fasanenjagd, der vom Wandermagazin für die Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2024 nominiert wurde. Der rund drei Kilometer lange Weg verbindet einige Zweibrücker Sehenswürdigkeiten miteinander: die mittelalterliche Burgruine Ehrwoog, den Trompetenhügel, das barocke Gartendenkmal Fasanerie mit Kneippbecken, den Wildrosengarten und die historische Fasaneriemauer. Bei der Wahl zu Deutschland schönstem Wanderweg treten zehn Mehrtages- und 15 Tagestouren gegeneinander an. Der Wanderweg, der die meisten Stimmen erhält, gewinnt. Das Wahllokal wird vom 12. Januar bis zum 30. Juni geöffnet sein. Die Stimmabgabe ist einmal pro Person entweder online möglich: www.wandermagazin.de/wahlstudio oder über eine gedruckte Wahlkarte, die ab 12. Januar beim Kultur- und Verkehrsamt erhältlich sein wird. Jede Person, die ihre Stimme abgibt, nimmt an der Verlosung von Globetrotter-Einkaufsgutscheinen teil.