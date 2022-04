Zweibrücken gesund : Wohlfühlen, aktiv sein, Einkaufen

Jutta Daniel von ZW-vernetzt und ihre Töchter Lena (links) und Anna werben für‘s (Stadt)Radeln. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Am Wochenende finden der Aktionstag „Zweibrücken gesund“ und der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt.

Ausgerechnet der Angst um die Gesundheit fiel zwei Jahre lang unter anderem der beliebte Aktions-Tag „Zweibrücken gesund“ zum Opfer. Doch in diesem Jahr dürfen sich Interessierte an dem Wochenende 9./10. April bei einem vielfältigen Programm von Bewegung bis Ernährung und Lebensfreude wieder darüber informieren, was gut tut und was der Gesundheit dienlich ist. Mehr als 30 Teilnehmerstände und Aktionsflächen verteilen sich auf einer Längsachse vom Herzogplatz mit Goetheplatz über Hallplatz und die von Ständen gesäumte Fußgängerzone bis hin zum Alexanderplatz.

Früh waren alle eingeladen worden, die an dem für 2020 geplanten „Zweibrücken gesund“ teilgenommen hätten, sowie Neue, die zum Thema passen. Wenngleich einige noch vorsichtig reagiert hätten aus Angst, erneut umsonst zu planen, präsentiert sich jetzt ein kunterbunter Mix aus Stammteilnehmern und neuen Gesichtern.

Sehr zur Freude von City-Managerin Petra Stricker, die den Gesundheitstag seit sechs Jahren mit ihrem Team und im Schulterschluss mit dem Gemeinsamhandel Zweibrücken auf die Beine stellt, beteiligen sich auch diesmal wieder zahlreiche Händler mit ihren individuellen Aktionen.

Insgesamt gebe es drei Gruppen, die mitmachen: kommerzielle Teilnehmer, die Händler in Zweibrücken sowie zahlreiche Vereine, Institutionen und einzelne Bürger. Der Haupt-Gesundheitstag mit vielfältigen Aktionen auf den Plätzen ist der Samstag, während, in das Themenwochenende eingebettet, am Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr die Geschäfte den ersten verkaufsoffenen Sonntag 2022 feiern.

Was der Stadtmanagerin aufgefallen ist: „Der Trend geht in Richtung chemiefrei, umweltfreundlich und nachhaltig. Dieser Schwerpunkt hat deutlich zugenommen.“ Neu beispielsweise präsentiert sich ein Start-Up Unternehmen aus Bechhofen mit einem tragbaren Wassersystem aus Edelstahl – ein Material, das leichter ist als Glas und ungleich nachhaltiger als Plastik – zur Wasser-Energetisierung. Gesundheitsthemen vom Ranzentest für Schulkinder bis hin zu Mobilität im Alltag spielen eine ebenso große Rolle, wie gesunde Ernährung, Fastenkuren oder „Effekt-Food“, die Vielfalt und Wirkkraft der Gewürze in damit zubereiteten Speisen oder gesundheitsorientiertes Körpertraining, unterstützt von einer Körperzusammensetzungs-Messung.

Bleibt es bei der aktuellen Planung und sind keine weiteren Optimierungen mehr notwendig, präsentiert sich auf dem Hallplatz die ASB-Jugend, während auf dem Herzogplatz die Jugendpflege des Jugendamtes Zweibrücken Kinder mit einer Hüpfburg sowie interaktiven Stationen wie einer Schutzmauer und einer Malstation erwartet. Die Jugend-Fahrschule der Polizei lädt den Nachwuchs dazu ein, auf dem Herzog-/Goetheplatz die eigene Geschicklichkeit in einem Fahrradparcours zu erproben. Rund um‘s Fahrrad geht es auch bei der Werbung für‘s Stadtradeln im Mai und der Vereinigung „Pro-Rad“. Außerdem werden Zweibrückens erste Fahrradrikscha und die Organisation „Radeln ohne Alter“ vorgestellt.

Hiermit sowie mit zahlreichen weiteren Themen rund um Gesundheit und Wohlbefinden präsentiert sich die vielfältige Umwelt- und Nachhaltigkeits-Initiative ZW-vernetzt, von der Klimabotschafterin über diverse Nachhaltigkeits-, Pflanz- und Klimaprojekte bis hin zum Garten-Mitmach-Projekt „Urban Gardening“ der „Grünen Brücke“.