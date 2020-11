Kulturamtsleiter: Auch für 2021 ist vieles ungewiss : Der Kampf der Kultur ums Überleben

Detlev Schönauer ist ein Zugpferd. Sein geplanter Auftritt am 7. November war der begehrteste der Zweibrücker Winterspielzeit, sagt Kulturamts-Leiter Thilo Huble. Doch machte der zweite „Lockdown“ Schönauers Auftritt in der Rosenstadt zunichte. Nun tritt der Kabarettist – wenn denn alles gut geht – am 14. Februar in der Festhalle auf. Das Archivfoto zeigt ihn bei einem Auftritt in Jägersburg an der Gustavsburg. Foto: Sebastian Dingler