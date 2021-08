Gemeinsamhandel plant neues Gutschein-System : Neuer Vorstoß in Sachen Kundenbindung

Die Fußgängerzone in Zweibrücken hat, wie wohl alle Fußgängerzonen in der Republik, einen mächtigen Gegenspieler – den Online- Handel. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken „Keep local“ heißt eine Initiative von Einzelhändlern aus St. Wendel, die auf Gutscheinkarten setzt. Gemeinsamhandel-Chef Michel will die Idee schon bald in Zweibrücken etablieren. 15 Händler haben bereits erklärt, mitmachen zu wollen.

Andreas Michel will sich nicht vorwerfen lassen, er hätte nicht alles versucht. Und er muss sich das wohl auch nicht vorwerfen lassen. Denn tatsächlich hat Michel schon alles mögliche versucht. Ganz unterschiedliche Initiativen hat er in den vergangenen Jahren gestartet, um der großen Bedrohung namens Online-Handel die Stirn zu bieten.

Vor gut zwei Jahren, im Juli 2019, hatte Michel, Vorsitzender der Zweibrücker Händlervereinigung Gemeinsamhandel, einen letzten größeren Vorstoß unternommen: die „ZWapp“. Eine spezielle App sollte Einkaufsbummlern in Zweibrücken via Handy das Sammeln von Rabatten ermöglichen. 34 beteiligte Händler gab Michel als Mindestzahl aus. Letzten Endes waren es dann aber nur rund 15. Zu wenig. Der Vorstoß war vergebens (wir berichteten).

Nun ein weiterer Anlauf. Neue Idee, neues Glück. „Keep local“, heißt das Kind diesmal. Die Idee stammt nicht von Michel selbst, wie er unumwunden einräumt. Geboren worden sei „Keep local“ (auf Deutsch etwa: „Setze auf lokal“) in St. Wendel. „Dort hat eine bekannte Unternehmerfamilie, die mehrere Modehäuser in der Stadt führt, diese Idee eingeführt“, erklärt Michel.

Der Kerngedanke dabei ist der Verkauf von Gutscheinkarten in den Läden, die bei „Keep local“ mitmachen. Man könne beispielsweise in einem Modegeschäft, wenn man sich ein Hemd oder eine Bluse kaufe, an der Kasse noch eine Gutscheinkarte erwerben, die bei einem Blumengeschäft eingelöst werden kann, das Teil des Verbundes von „Keep local“ ist.

„Die Gutscheinkarte kostet den Kunden nichts, der Einzelhändler, auf den der Gutschein läuft, zahlt für die Transaktion einen Betrag von rund vier Prozent des Betrags, bei 100 Euro Gutscheinwert also rund vier Euro, der Betrag geht an ,Keep local’. Der verkaufende Händler wiederum bekommt von ,Keep local’ rund zwei Prozent als Danke gutgeschrieben“, erläutert Michel. Es finde also ein „Netzwerken“ statt, man verkauft für den anderen und der andere verkauft für einen selbst., alle haben etwas davon.