Anwohner verärgert über Alt-OB Streuber : Park-Projekt-Gegner weisen Kritik heftig zurück

Das Park-Gelände am Mittwochabend. Hier ist derzeit nur das Unkraut am Wirken. Doch bald schon könnten die Bagger wieder rollen. Allerdings stehen mehrere Anwohner Gewehr bei Fuß, um auch gegen den neuen Bebauungsplan juristisch vorzugehen. Ob eine geplante Mediation kommen wird, ist noch unklar. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Beim kommunalpolitischen Frühschoppen wurde deutliche Kritik gegenüber Anwohnern laut, die sich gegen das Park-Projekt wehren. Ebenso deutlich ist nun deren Antwort.

Das Bauprojekt auf dem früheren Park-Areal in Zweibrücken sorgt erneut für Emotionen. Beim kommunalpolitischen Frühschoppen auf dem Pfingstmarkt der VTZ hatte Zweibrückens ehemaliger Oberbürgermeister Hans Otto Streuber deutliche Kritik an Anwohnern geübt, die seit mittlerweile über einem Jahr – juristisch erfolgreich – gegen das Bauvorhaben zu Felde ziehen.

Dury wandte sich am Mittwoch, nach Lektüre des Artikels über den kommunalpolitischen Frühschoppens, an den Merkur und drückte seinen Ärger über die „unwidersprochenen Falschbehauptungen des Herrn Streuber“ aus. Dieser hatte gesagt, die Anwohner würden sich über geplante „Wohntürme“ beklagen – dabei seien das gerade einmal vierstöckige Gebäude.

So sehe der jüngst vom Stadtrat abgesegnete neue Bebauungsplan vor, „dass das Plangebiet (auf dem Papier) erneut in den bestehenden Wald hin erweitert wird, zugleich schreibt er aber fest, dass das erweiterte Plangebiet ,Grünfläche‘ bleiben muss und nicht bebaut werden darf. Letztlich benötigt der Investor diesen Etikettenschwindel, damit er die scheinbar geplanten Wohntürme rechnerisch auf der Grundfläche des Plangebiets unterbekommt. Da müssen sich die Anwohner doch wie in einer Bananenrepublik vorkommen, gerade nach einem bereits gewonnen OVG-Urteil“, merkt Dury an.