Gericht ordnet Rückgabe an Fall um Inobhutnahme in Zweibrücken eskaliert

„Gewalt gegen Kinder tolerieren wir nicht“, erläutert unabhängig vom aktuellen Fall die Pädagogische Jugendamtsleiterin Petra Buchmann. Eltern dürften natürlich auch mal Fehler machen, „aber wir erwarten, dass Pflegefamilien in keiner Weise, physich oder psychisch, Gewalt ausüben“. Zu Letzerem gehöre zum Beispiel „Kinder zusammenzuplärren oder Vernachlässigung“. Meist werde das Jugendamt nicht von sich aus aktiv, sondern weil Kitas, Schulen oder Bürger sich mit Hinweisen melden, erklären Buchmann und Verwaltungs-Jugendamtsleiter Jörg Klein. Bei Inobhutnahme-Anträgen ans Gericht gelte innerhalb des Jugendamts das Mehr-Augen-Prinzip, oft werde eine „Insoweit erfahrene Fachkraft“ (wie es im Juristendeutsch heißt) hinzugezogen, zudem würden Eltern und Dritte gehört, die Auskunft zum Kind geben können. Ziel in den meisten Fällen sei nicht die Inobhutnahme – sondern wenn möglich mit gezielten Hilfen für Eltern dafür zu sorgen, dass Kinder in der Familie bleiben können.

Zahlen: Im Jahr 2022 hat das Jugendamt in 51 Fällen eine „Gefährdungseinschätzung“ durchgeführt, das ist deutlich mehr als im rheinland-pfälzischen Schnitt. In 14 Fällen davon (ähnliche Quote wie im Land) wurde als Ergebnis eine „Kindeswohlgefährdung“ festgestellt, in etwa einem Viertel hiervon musste laut Jugendamt das Familiengericht angerufen zu werden, um Maßnahmen durchzusetzen. In Zweibrücken leben rund 5000 Kinder.⇥(lf)