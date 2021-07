Kurz darauf bei Festnahme in Zweibrücken Polizisten verletzt : Mit Schreckschusspistole rund um ZOB Passanten bedroht

Zweibrücken Der 25-jährige stark alkoholisierte Tatverdächtige verletzte bei seiner Festnahme zwei Polizisten.

Furchterregende Erlebnisse hatten mehrere Passanten am Samstagabend in der Zweibrücker City: Ein Mann bedrohte sie mit einer Pistole, es fiel sogar ein Schuss. Der erste Notruf erreichte die Polizei um 22.22 Uhr vom Tatort Bleicherstraße, um 22.35 Uhr folgten mehrere Notrufe aus dem Bereich am ZOB (Zentraler Omnibus-Bahnhof) in der Hauptstraße.