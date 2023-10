Absprung des Online-Giganten damit nun praktisch offiziell Für Amazon gedachte Halle wird jetzt auf ImmoScout angeboten

CBRE preist den Komplex in bestem Marketing-Deutsch an: „Logistik-Neubau in exklusiver Vermarktung“, heißt es in der Überschrift zu dem Angebot auf „Immoscout“. Das gut 53 000 Quadratmeter große Objekt befinde sich in der „Stadt Contwig (...) in unmittelbarer Nähe zu Zweibrücken zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken direkt an der Grenze zum Saarland und Frankreich“. Preis: „Auf Anfrage“.