Tat in Zweibrücken Sie hatte ihrem Freund ein Steakmesser in den Bauch gerammt – Landgericht fällt Urteil

Zum Schluss ging alles ganz schnell: Am Mittwoch ist eine 23-jährige Frau, die ihrem damaligen Freund am späten Abend des 15. April in ihrer Wohnung in der Bliestalstraße ein Steakmesser in den Oberbauch gerammt hatte, vom Landgericht Zweibrücken wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zudem ordnete die Sechste Große Strafkammer die Unterbringung der alkoholabhängigen jungen Zweibrückerin in einer Entziehungsanstalt an. Die Kammer ging von verminderter Schuldfähigkeit und einem minder schweren Fall aus, weil die Frau zur Tatzeit betrunken gewesen war (2,39 Promille), wie der Vorsitzende Richter Andreas Herzog in seiner Urteilsbegründung feststellte.