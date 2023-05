Freilaufender Hund: 500 Euro Strafe Ist Boxer gefährlich — oder „ein ganz Lieber“?

Die Zweibrückerin wehrte sich. Sie habe dreimal einen Brief an die Verwaltung geschrieben und versucht, ihre Sicht zu schildern. „Der Hund war nie unbeaufsichtigt auf der Straße“, erklärte sie. Sie habe ihre Nachbarn gefragt, wie sie die Lage sähen. Diese hätten erwidert, der Boxer sei „unauffällig“. Die Halterin sagte, das Tier sei mittlerweile neun Jahre alt. Er könne niemandem etwas zuleide tun. „Das ist ein ganz Lieber.“ Dazu komme: Dort, wo der Hund frei herumgelaufen sein soll, sei doch ohnehin alles eingezäunt – was hätte passieren sollen? Die Zweibrückerin merkte an: „Ich hätte meinen Hund gerne mitgebracht. Um zu zeigen, dass er ganz harmlos ist. Aber es geht nicht. Er hat einen Tumor im Kopf. Eine Operation ist notwendig.“