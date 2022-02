Areal mit Ex-City-Outlet, ZOB und Sinne-Eck : Ein grauer Fleck soll neu erstrahlen

Info

Ingrid Kaiser (FDP) stellte in der Debatte um das Innenstadtkonzept die Frage, wie es bewerkstelligt werden soll, das Kulturamt von seinem jetzigen Standort im Behördenzentrum Max1 in das wenige Meter entfernte Ex-City-Outlet umzuziehen. Schließlich habe die Stadt für das Max1 mit zwei privaten Investoren einen langwierigen Mietvertrag abgeschlossen. Tatsächlich wurde dieser, wie der Merkur in der Vergangenheit berichtete, im Jahr 2013 geschlossen – Laufzeit: 25 Jahre. Stadtsprecher Jens John sagte am Freitag auf Anfrage zu dem möglichen Umzug: „Wir bewegen uns hier nach wie vor in einer Ideenphase. Ob und wie das so auch umgesetzt werden kann, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Stadtverwaltung aktuell einen akuten Mangel an Büroräumen hat. Davon betroffen ist auch das Ordnungsamt, das sich ebenfalls im Max 1 befindet. Diese Überlegungen sind natürlich auch in unsere Planungen eingeflossen, um diese räumliche Problematik entzerren zu können.“ (eck)