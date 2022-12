Forstamtsleiter Florian Kemkes : Eine Note „3 plus“ für den Wald in Zweibrücken

Info

Florian Kemkes (29) ist seit Oktober 2021 Leiter des Forstamtes Westrich mit Sitz in Pirmasens. Er folgte auf Theodor Ringeisen, der in den Ruhestand ging. Kemkes wohnt in Kaiserslautern. Gebürtig ist er Nordhesse; er machte in Göttingen seinen Master in Forstwissenschaften, danach Referendariat in Cochem und Staatsexamen. Im Anschluss, ab Juni 2020, stellvertretender Forstamtsleiter in Kaiserslautern. Das Forstamt Westrich, das er nun leitet, umfasst den Bereich Zweibrücken, Pirmasens, Bechhofen, bis kurz vor Landstuhl. In seiner Freizeit macht Kemkes am liebsten das, was er auch in seinem Beruf macht – er geht in den Wald. (eck)