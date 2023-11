Umzug vom Max1 in die Fruchtmarktstraße 19 Wirbel um Finanzamt: Behörde bleibt in Stadt

Steht die Ampel am Behördenzentrum Max1 auf unserem Foto etwa auf Rot, was den Verbleib des Finanzamts anbelangt? Am Dienstagmorgen sah es zuerst so aus. Die CDU schlug Alarm deswegen. Am frühen Nachmittag schaltete die Ampel aber auf gelb: Das für Zweibrücken zuständige Finanzamt Pirmasens gab im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur Entwarnung. Mitnichten ziehe man weg – es sei lediglich ein Umzug geplant. Ab 4. Dezember sei die Behörde in der Fruchtmarktstraße 19 anzutreffen.

Foto: Jan Althoff