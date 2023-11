2022 Defizit von fast 440 000 Euro Festhalle ist und bleibt ein Verlustgeschäft

Info

Nach dem Disput zwischen der VTZ und dem Pächter der Festhalle hat sich Stadtratsmitglied Patrick Lang (Grüne) zu Wort gemeldet. In der Merkur-Facebook-Gruppe zeigt Lang Verständnis für den Pächter. Wie der Merkur ausführlich berichtete, sieht sich die VTZ vom neuen Pächter „ausgebootet“, was den traditionellen Kinderfasching am Fastnachtssonntag anbelangt; die VTZ hat erklärt, diese alljährliche Veranstaltung für 2024 zu streichen. Die VTZ hatte ferner mit Blick auf die Konkurrenz (in der Festhalle findet ein Kinder-Rock-Konzert statt) erklärt, dass die Karten hierfür teuer seien, der Kinderfasching der VTZ habe immer nur gut drei Euro für Kinder gekostet. Patrick Lang springt nun Festlicht bei. Er verweist darauf, dass es im Anschluss an die Kinder-Rock-Party eine Kinder-Disko gebe. Und die sei erschwinglich. „Der Eintrittspreis ist mit 3 Euro völlig in Ordnung“, schreibt Lang. Und ergänzt: „Wer der Veranstalter ist, wird den Kindern in der Regel wohl egal sein.“ An die VTZ gerichtet merkt er an, es sei wichtig, sich früh genug darum zu bemühen, einen Platz in der Festhalle zu buchen. Demonstrativ stärkt Lang dem neuen Pächter den Rücken: „Ein Dankeschön an Festlicht für Euer Engagement bezüglich der Festhalle, seitdem Ihr diese betreibt, wird deutlich mehr geboten.“ (eck)