2570 Waffen in der Stadt : Fast 800 Zweibrücker besitzen Waffen

Zweibrücken In Zweibrücken sind 794 Bürger im Besitz von 2570 Waffen. Die Waffenbehörde der Stadt erklärt, streng die Einhaltung von Vorschriften zu prüfen. Derzeit werden wieder Kontrollen durchgeführt, diese finden auch unangemeldet statt.

Immer wieder einmal flammt die Diskussion darüber auf, ob es in Deutschland – auch, wenn man hier weit von Verhältnissen wie in den USA entfernt ist – womöglich zu viele Menschen gibt, die im Besitz von Waffen sind.

In Rheinland-Pfalz wurden im Zuge der 2017 mit Änderung des Waffengesetzes bundesweit eingeräumten Waffenamnestie bis zum Stichtag 1. Juli 2018 insgesamt 6651 Schusswaffen bei der Polizei und den Waffenbehörden abgegeben. Darüber informiert das Innenministerium der Landesregierung im Internet auf Archivseiten. Neben 3076 Langwaffen und 3575 Kurzwaffen wurden zudem 311 sonstige Waffen, etwa Hieb- und Stoßwaffen, abgegeben. Darüber hinaus wurden landesweit auch mit mehr als 125 000 Patronen erhebliche Mengen an Munition sichergestellt. In der Gesamtzahl der bei der Polizei und bei den kommunalen Waffenbehörden abgegebenen Waffen wurden auch rund 1470 Schreckschusswaffen und 1140 Luftdruckwaffen verzeichnet. Der Anteil freiwillig abgegebener Schusswaffen aus legalem Besitz, beispielsweise angemeldete Erbwaffen, Waffen aus Altbesitz, aber auch erlaubnisfreie Schreckschusswaffen und Luftdruckwaffen, überwog dabei mit 3804 Waffen gegenüber den 2847 tatsächlich illegalen Waffen. Von diesen unter die Amnestie fallenden Schusswaffen wurden 884 durch die Polizei und 1963 durch die kommunalen Waffenbehörden sichergestellt.

Die Politik sieht dies offenkundig als Problem an und bemühte sich in den vergangenen Jahren mehrfach mit Amnestien darum, dass sich zumindest einige der Besitzer von ihren Waffen trennen (siehe Info).

Manche Zweibrücker halten gleich mehrere Waffen, so dass die 794 genannten Personen im Besitz von insgesamt 2570 Waffen sind. Es handelt sich hier um „die Anzahl der erlaubnispflichtigen und registrierten Waffen/Waffenteile für den Bereich der Stadt Zweibrücken“, so die Behörde. Sie merkt an: „Insgesamt ist der Bestand an Waffen rückläufig.“