Spannende Details in Ausbau-Genehmigung für Zweibrücken Fashion Outlet Statt Outlet auch eigene Fehlplanungen an Problemen in Saar-Innenstädten schuld?

In dem Bescheid hatte die rheinland-pfälzische Landesbehörde die von dem Fabrikverkaufszentrum beabsichtigte Vergrößerung von 21 000 Quadratmeter auf 29 500 Quadratmeter reine Nettoverkaufsfläche gebilligt und nur geringfügige Auflagen gemacht (wir berichteten). Nun hat die SGD Süd den 120-seitigen Bescheid veröffentlicht. Und nimmt dabei – mithilfe von Gutachten – einige der Argumente kritischer Nachbarkommunen teils deutlich auseinander. Besonders brisant: Die Kritiker sehen durch den Ausbau des (je nach Definition) derzeit (zweit-)größten deutschen Outlet-Centers ihre Innenstädte, die heute schon durch das 2001 eröffnete Outlet vorgeschädigt seien, noch weiter gefährdet: Weitere Leerstände drohten. Dem entgegnet das von VIA Outlets (dem Zweibrücker Outlet-Betreiber) beauftragte 2023er-Nachgutachten des Fachbüros „ecostra“, die Kritiker Homburg und Neunkirchen seien auch selbst schuld an Vorschädigungen ihrer Innenstädte. „Der Gegendarstellung von ecostra kann gefolgt werden“, schreibt die SGD Süd in ihrem Bescheid. Und fasst zuvor die Gutachter so zusammen: „ecostra ist der Auffassung, dass die Stadt Homburg den Schutz ihrer eigenen Innenstadt in den letzten Jahrzehnten selbst nicht konsequent verfolgt habe. Beispielsweise seien in Homburg Fachmärkte für Bekleidung und Schuhe an verkehrsorientierten, dezentralen Standorten außerhalb der Innenstadt (u. a. K+K-Schuhe sowie Takko an der Berliner Straße und am Standort des Globus-Warenhauses in der Neunmorgenstraße Cecil und Street One) angesiedelt worden. Ähnliche Entwicklungen habe es in der Stadt Neunkirchen gegeben. Es gebe also eindeutige Hinweise dahingehend, dass eigene planerische Fehlentscheidungen dieser Städte in der Vergangenheit mehr oder weniger Einfluss auf die Einzelhandelsentwicklung in der jeweiligen Innenstadt genommen haben und so die derzeitige Situation zumindest mitbeeinflusst worden sei.“