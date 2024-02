Fashion Outlet investiert in Baumaßnahmen und Marketing Viele Stellschrauben sollen Magnetwirkung des Outlets wahren

Warum nicht auf dem Erfolg ausruhen? Und die Hände in den Schoß legen, wenn es so glänzend läuft? Uli Nölkensmeier hebt mahnend den Finger. Davon will er nichts hören. Der Center Director des Fashion Outlets in Zweibrücken warnt davor, sich mit dem Erreichten – möge es noch so positiv sein – zufrieden zu geben. „Stillstand ist Rückstand“, weiß der gebürtige Ostwestfale.