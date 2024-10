Zweibrücken Erntedank bei John Deere

Eine schöne Geste – und ein Hingucker an einer stark befahrenen Straße. Anlässlich Erntedank an diesem Sonntag hat der Zweibrücker Landmaschinen-Hersteller am Haupteingang zu seinem Werk an der Homburger Straße ein auf Hochglanz poliertes Modell seiner Produktpalette ausgestellt.

John Deere / Florian Winter Foto: FDP Zweibrücken/ANDREAS G.