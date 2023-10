Einweihung Sonntag mit Derby SVI – TSC II Neuer Kunstrasen-Platz in Ixheim fertig

Der neue Kunstrasen-Platz in Ixheim ist fertig. Seit Mitte Oktober, erklärten am Donnerstag Vertreter des SV Ixheim, könne man ihn nutzen. Offiziell, bestätigte am Freitag das Rathaus, wird die Anlage diesen Sonntag, 15 Uhr, mit einem Derby zwischen dem SVI und dem TSC II freigegeben.