Köln-Bonn statt Ensheim: Zweibrücker Ehepaar erlebt Reise-Chaos Wenn ein herrlicher Urlaub im Chaos endet

Länger geöffnet geblieben sei Ensheim nach den Umleitungen, damit die Gestrandeten, die in der Nacht zurückkehrten, dort an ihre Autos kamen. Wagner: „Die Gäste, die nach den Umleitungen zu uns kamen, erhielten eine Kurzbroschüre mit Informationen zu Fluggastrechten und Kontaktdaten der Airlines für die Beantragung von Entschädigungen. Der Flughafen Saarbrücken zählt übrigens zu den wenigen Flughäfen, die auf ihrer Website proaktiv umfangreiche Informationen zu Fluggastrechten bieten. Ebenfalls boten wir den Passagieren an, sie zusätzlich in eine Liste für Entschädigungen aufzunehmen, die wir direkt an die Airline zur Bearbeitung weiterreichen; jedoch ohne rechtverbindliche Garantie, dass diese einer solchen nachkommt.“ Die leere Maschine von Smartlynx aus Köln-Bonn sei übrigens in besagter Nacht auch noch in Ensheim eingetroffen.