Unmut über Vermieter Paukenschlag: DRK verlässt Hauptbahnhof und zieht in die Hallplatz-Galerie

Zweibrücken · Das DRK ist verärgert über den neuen Vermieter des Hauptbahnhof-Gebäudes und zieht die Reißleine. Der Mietvertrag wurde zum 31. Dezember gekündigt. Bereits am 1. Dezember will das DRK mit Post, Kiosk und Co. in der Hallplatz-Galerie öffnen.

20.09.2024 , 22:39 Uhr

„Auf Wiedersehen in Zweibrücken“ heißt es über dem Eingang zum Bahnhof (davor steht DRK-Chef Hans Prager) Das DRK verlässt den Bahnhof samt Postservice und den gerade erst frisch gelieferten Postfächern, Kiosk und Sozialkaufhaus zum 1. Dezember und zieht in die Hallplatz-Galerie. Foto: Mathias Schneck