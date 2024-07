Capito-Shop und Postbank schließen - DRK steht parat DRK übernimmt Capito-Shop und Postservice

Info

Ein wichtiges Kapitel der Post in Zweibrücken endet zum 30. September. Denn dann macht die Postbank in der Rosengartenstraße dicht. Und weil die Postbank im Auftrag der Post dort neben Bankdienstleistungen auch Postdienstleistungen erbracht hatte, heißt das: Die Lichter gehen in der Rosengartenstraße komplett aus. Dies bestätigt ein Sprecher der Postbank auf Anfrage. Die Kunden würden „über alle Altersgruppen hinweg“ immer reger auf digitale Angebote zurückgreifen (Onlinebanking), eine Präsenz vor Ort verliere an Bedeutung. „Die kostenlose Bargeldversorgung ist gesichert“, erklärt der Sprecher. Den Kunden der Postbank stünden alle Geldautomaten der Cash-Group-Banken (Deutsche Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank inklusive dem Bargeldbezug an den Kassen von teilnehmenden Shell-Tankstellen) kostenlos zur Verfügung. Ferner gebe es Einzelhändler, die beim bargeldlosen Einkauf kostenlos bis zu 200 Euro auszahlen. In Zweibrücken seien dies unter anderem Edeka Ernst, dm und Aldi am Hilgard-Center. Zudem könne kostenlos Geld am Automaten der Deutschen Bank in der Poststraße abgehoben werden.

Der Postservice, den es bislang in der Rosengartenstraße gab, wird künftig (vom DRK) am Hauptbahnhof angeboten und ergänzend (von Tabak Bayer) in der Mühlstraße (dort ab dem 17. September). (eck)