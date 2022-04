Spenden-Aufruf des Zweibrücker DRK : Gebrauchte Fahrräder für aus Ukraine Geflüchtete gesucht

Zweibrücken Das DRK-Quartiersmanagement sucht gebrauchte Fahrräder als Spende, um diese mit Hilfe der Canadaschule zu reparieren und aus der Ukraine geflüchteten Menschen zur Verfügung zu stellen.

Das Zweibrücker DRK Südwestpfalz sucht Fahrräder für aus der Ukraine nach Zweibrücken geflüchtete Menschen. Denn DRK-Quartiertsmanagerin Kim Breisch hat erfahren, „dass es vielen Menschen besonders wichtig ist, sich so schnell wie möglich zu integrieren, mobil zu sein und eine Arbeit zu finden. Diese Menschen wünschen sich (natürlich in der aktuellen Situation) Mobilität ohne finanziellen Aufwand. Dabei wurde besonders der Wunsch geäußert, sich selbst mit Fahrrädern mobil zu machen.“

Diesen Wunsch hat Breisch aufgegriffen und an das Team weitergegeben, dass sich schon lange für die Etablierung eines RepairCafés engagiert (Bernd Lohrum, Tom Koschela, Kurt Liebmann, Barbara Danner-Schmidt). Gemeinsam wird nun dazu aufgerufen, gebrauchte, nicht mehr selbst benötigte Fahrräder zu spenden. Die Räder können an folgenden Tagen in der Canadaschule (Canadastraße 25, bitte im Sekretariat melden) abgegeben werden: Entweder Dienstag, 5. April von 8.30 Uhr bis 11 Uhr bei Thomas Koschela (Leiter Fahrrad-AG) – oder am Mittwoch, 6. April, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr bei Schulleiter Fabian Faß.Sollte die Tür abgeschlossen sein, bitte die dort aushängende Telefonnummer anrufen.