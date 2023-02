Keine Parallelen zu Fall in St. Wendel : Dreiste Felgendiebe sind wohl Zweibrücker

Drei Mal schlugen die Täter am Mercedes-Autohaus an der Gottlieb-Daimler-Straße zu. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter aus Zweibrücken beziehungsweise der Umgebung kommen. Foto: Polizei

Zweibrücken Völlig unverfroren haben Felgendiebe binnen weniger Tage gleich drei Mal am Mercedes-Autohaus zugeschlagen. Die Polizei sichert eifrig Spuren — und vermutet, dass die Täter keine lange Anfahrt hatten.

Es mutet für die Polizei wohl wie ein Puzzle an: Mühsam müssen die Ermittler alles zusammentragen, was es derzeit an Spuren und Hinweisen zu den dreisten Felgendieben in Zweibrücken gibt.

Auch, wenn vieles noch im Unklaren liegt – fest steht jetzt schon, dass die Täter abgezockt sind. Gleich drei Mal binnen weniger Tage schlugen sie am selben Tatort zu, dem Mercedes-Autohaus an der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken.

Die Beamten gehen mittlerweile davon aus, dass die Langfinger keine langen Anfahrtswege hatten. Sie kämen vermutlich aus Zweibrücken beziehungsweise dem Umland, erklärt Matthias Mahl, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, auf Anfrage.

„In der hiesigen Region beschränken sich die Räderdiebstähle auf unseren Zuständigkeitsbereich, ja sogar auf die Gottlieb-Daimler-Straße, weshalb wir von örtlichen Tätern ausgehen. Auch diese können natürlich professionell vorgehen“, merkt Mahl an.

Der Zuständigkeitsbereich der Rosenstadt-Wache umfasst ein Gebiet von 200 Quadratkilometern. Hier gibt es mehrere Autohäuser. Aber die Täter hätten es bislang ausschließlich auf den Mercedes-Händler in Zweibrücken abgesehen. Was natürlich auch daran liegen könnte, dass auf dem dortigen Hof immer wieder Fahrzeuge mit hochpreisigen Felgen stehen.

Mahl erklärt: „Derzeit arbeiten wir an der spurentechnischen Untersuchung und Auswertung der von den Tätern an den Tatorten zurückgelassenen Gegenstände.“ Hier könnten sich weitere Ermittlungsansätze ergeben. Wie berichtet, wären die Täter bei ihrem „Besuch“ des Autohauses den Beamten um ein Haar ins Netz gegangen.

Am vergangenen Freitagmorgen, drei Uhr, ertappte eine Streife zwei dunkel gekleidete Männer mit Sturmhauben dabei, wie sie gerade ein Auto hochbockten; als sie das Polizeiauto sahen, ließen sie alles stehen und liegen und flüchteten zu Fuß Richtung Globus-Tankstelle (die beiden anderen Diebstähle ereigneten sich 14 Tage vorher).

Immerhin: Die Diebe mussten bei der dritten Tat den Wagenheber zurücklassen, die Ermittler konnten somit auf verschiedene Spuren zurückgreifen.