Zweibrücker gedenken Opfern des Hamas-Angriffs „Solch eine Demo müsste es jetzt eigentlich in allen Städten geben“ (((mit Bildergalerie)))

Eine Demo für den Frieden, die friedlich bleibt. Ist das eine Nachricht wert? In diesen Tagen sehr wohl. In stillem Gedenken an die mehr als 1400 Opfer des Massakers der Hamas zog am Freitagnachmittag ein Zug aus rund 30 Teilnehmern schweigend vom Rathaus aus zur Ritterstraße, wo bis 1938 eine Synagoge stand. Ehe sie in der Reichskristallnacht von Nazis niedergebrannt worden war.