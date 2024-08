Aufwertung der Nordfassade nimmt Formen an Das Fashion Outlet wird Schritt für Schritt grüner

In den vergangenen Wochen ist die geplante Begrünung deutlich vorangekommen. Mittlerweile ist der erste Part geschafft, also das Stück, das ab Five Guys beginnt. An die bereits fertig gestellen Grünanlagen schließen sich rot-weiße Warnbaken an, die Arbeiten laufen Schritt für Schritt. Der Plan ist, dass im Laufe des Herbstes alles fertig sein soll, dann sollen auch mehrere neue Sitzgelegenheiten an der Nordfassade bereitstehen.