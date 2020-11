Corona-Testcenter startet am Montag : „Testen, testen, testen“

Zweibrücken Montagmorgen, acht Uhr, wird das Corona-Testcenter an der DRK-Rettungswache wiedereröffnet. Ziel: Abstriche in hoher Zahl.

Abstriche in hoher Zahl – das ist das Ziel der Corona-Teststation in Zweibrücken. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich abgezeichnet, dass diese vor der Wiedereröffnung steht (wir berichteten am Donnerstag), jetzt steht der genaue Zeitpunkt fest: Am Montagmorgen, acht Uhr, geht es los.