Dahler: Alle Projekte nach Sinn hinterfragen CDU will mehr Sparwillen von Stadt sehen

Beim Konzept für die Innenstadtentwicklung am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB, Ex-City-Outlet und früheres Sinne-Eck sollen neu gestaltet werden) sieht Dahler noch viele Fragen ungeklärt. „Unsere Fraktion sieht das sehr kritisch. Ich denke, dass wir da in die falsche Richtung laufen, was etwa das City-Outlet anbelangt.“ Das Vorhaben, hier beispielsweise das Kulturamt und weitere Ämter unterzubringen, überzeuge ihn nicht. Das Gebäude zu unterhalten, koste jetzt schon rund 200 000 Euro im Jahr. Nach einem Umbau werde alles noch kostspieliger. Dahler sagt, lege man die Kosten auf die Miete für die bestehende Vertragslaufzeit um, sei man schnell bei jährlichen Kosten in Höhe von 600 000 bis 800 000 Euro pro Jahr an Miete.