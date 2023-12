Drängen auf rasches Handeln Nach Pisa-Pleite: CDU Zweibrücken stellt vier Forderungen

Die CDU in Zweibrücken reagiert auf die negativen Ergebnisse der jüngsten Pisa-Studie, die bei vielen Schülern in Deutschland erhebliche Bildungsdefizite ausmacht (wir berichteten). Sara-Kim Schneider, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, erklärt in einer Pressemitteilung: „Die weiterhin schlechten PISA-Ergebnisse deuten auf tiefgreifende Probleme in der Bildungspolitik hin, die über Jahre hinweg nicht angemessen angegangen wurden. Spontane Stichworte wären: Lehrermangel, Inklusion, zunehmende Heterogenität der Schülerschaft, größere Klassen . . .“ Schneider warnt davor, alles auf die zurückliegende Pandemie zu schieben: „Corona allein kann nicht für den Leistungsabfall verantwortlich gemacht werden! Vielmehr hat die Pandemie einen bereits vor 2018 erkennbaren negativen Trend verstärkt. Es ist daher unabdingbar, über die Pandemie hinausgehend strukturelle Probleme zu adressieren!“