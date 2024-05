Rathaus reagiert auf Forderung der CDU Stadtfest: Keine Befugnis für Cannabis-Verbot

Nun liege das Ergebnis der Prüfung vor. Sie wird Gensch und seinen CDU-Mitstreitern nicht gefallen. Denn die Stadt sieht keine Handhabe für ein Verbot. John weist in seiner Antwort daraufhin, dass in dem neuen Bundesgesetz der „Konsum von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben“, verboten sei. Ebenso verboten sei der öffentliche Konsum in Schulen und in deren Sichtweite, auf Kinderspielplätzen und in deren Sichtweite, in Kinder- und Jugendeinrichtungen und in deren Sichtweite, in öffentlich zugänglichen Sportstätten und in deren Sichtweite und in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr“. Diese Vorschriften müssten beachtet werden (wobei die CDU beklagt, es sei für die Kontrolleure sehr schwer, festzustellen, was denn nun „unmittelbare Gegenwart“ oder „in Sichtweite“ bedeute).