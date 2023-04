Glanz in Dinglerstraße, Sachschaden in Gutenbergstraße Einmal hui, einmal pfui: Buswartehäuschen in Zweibrücken

Es hat etwas gedauert, aber nun ist es da: Das neue Buswartehäuschen an der Dinglerstraße (Foto: eck), in Höhe des Einganges bei Tadano, steht jetzt. Wie berichtet, gab es Lieferprobleme für das Häuschen. Die Stadt hatte auf Merkur-Anfrage erklärt, dass Plakat Schmidt aus Pirmasens für die Aufstellung beauftragt worden war. Das neue Buswartehäuschen komplettiert die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an der Tadano-Kreuzung. An der Kreuzung Bismarck-, Hofenfels- und Dinglerstraße war 2022 bereits die Ampelanlage erneuert worden. Das neue Wartehäuschen setzt den Schlusspunkt unter die Modernisierung in dem Bereich. Bleibt zu hoffen, dass die Bürger anständig mit dem schönen Häuschen umgehen.