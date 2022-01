Seit Mittwochabend, 20 Uhr : Busfahrer im Ausstand

Zweibrücken Die Busse von Stadtbus, VGZ und DB Regio Mitte stehen seit Mittwoch, 20 Uhr, still. Laut Ankündigung sollen die Streiks bis voraussichtlich 6. Februar gehen.

Die Bürger der Stadt Zweibrücken und der Region sehen sich mit dem nächsten Streik im privaten Busgewerbe konfrontiert. Ein letzter Versuch der Tarifparteien, doch noch eine Einigung zu erzielen, ist am Mittwoch gescheitert.

Fest steht: Viele Erwachsene und Schulkinder müssen umdisponieren. Kurzfristig. Direkt nach den geplatzten Gesprächen kündigte Verdi an, es werde noch am Abend, ab 20 Uhr, mit den Streiks begonnen.

In unserer Region beteiligen sich die Stadtbus-Zweibrücken-GmbH, der Verkehrsgesellschaft-Zweibrücken-GmbH (VGZ) und die DB-Regio-Bus-Mitte-GmbH daran.

Die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) informierte am Abend die Presse über die Entwicklung. Rauch sagte, sie habe, unmittelbar, nachdem sie davon erfahren habe, die Schulleitungen kontaktiert mit der Bitte, dies zu kommunizieren.

Tatsächlich waren auf den Internetseiten von Helmholtz-Gymnasium und Herzog-Wolfgang-Realschule plus am Abend bereits Hinweise platziert.

Am ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) fuhr ein letzter, blauer Bus der Stadtbus-GmbH um 19.55 Uhr vor. Dann blieb es still. Und so soll es nach dem Willen der Gewerkschaft auch bleiben – bis zum 6. Februar (Schichtende), wenn die Arbeitgeber nicht noch einlenken.