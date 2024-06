Cousine bittet um Spenden Zwei Tote in Bubenhausen gefunden – Spendenaufruf klärt Identität von 24-Jähriger auf

Zweibrücken · In einem Haus in Zweibrücken-Bubenhausen wurden in der vergangenen Woche zwei Tote gefunden. Durch einen Spendenaufruf im Netz sind jetzt neue Details an die Öffentlichkeit gekommen. Auch eine Vermutung zum Hintergrund der Tat steht dort.

24.06.2024 , 21:04 Uhr

In einer Wohnung in Bubenhausen wurden zu Beginn der verganenen Woche zwei Leichen gefunden. Über die 24-Jährige Frau weiß man jetzt mehr. Foto: Samira Zimmermann