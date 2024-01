Brandrede von Raphaël Baumann im Seniorenbeirat Pflege in Zweibrücken: Brandrede rüttelt auf

Info

Seniorenheim plus betreutes Wohnen auf dem früheren Park-Areal: Dieses Projekt stockt seit mittlerweile geschlagenen drei Jahren. Im Januar 2021 stoppte das Oberverwaltungsgericht Koblenz die Bauarbeiten auf dem Gelände an der Hofenfelsstraße nach Klagen mehrerer Anwohner. Seitdem geht der Rechtsstreit weiter. Und es ungewiss, ob jemals etwas aus dem Projekt wird. Raphaël Baumann, Leiter des Seniorenheims Wichernhaus in Zweibrücken, ging in seiner Brandrede (siehe nebenstehenden Text) auch auf die Pläne auf dem Ex-Park-Areal ein. Und machte hier wenig Hoffnung. „Ich will das Projekt gar nicht bewerten. Gehen wir einmal davon aus, es käme. Ja, es wäre schon da. Dann bräuchte der Betreiber des dortigen Seniorenheims mit einem Schlag 100 Fachkräfte. Aber: Die sind nicht da. Die gibt der Arbeitsmarkt nicht her. Und auch überregional – in anderen Regionen von Rheinland-Pfalz oder sonstwo – gibt’s die nicht.“ Raphaël Baumann, langjähriger Leiter des Wichernhauses, sieht das geplante Heim auf dem früheren Brauerei-Gelände, so es denn jemals öffnen wird, also vor der größtmöglichen Herausforderung: 100 Fachkräfte zu finden auf einem Markt, auf dem bereits eine einzelne Fachkraft begehrt und rar ist. (eck)